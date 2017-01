Op 20 januari komt de nieuwe CD van de succesvolle KETNET-reeks Ghost Rockers uit: “Voor Altijd?” Dit is de derde CD na “Ghost Rockers” en “De Beat”, beiden goed voor een gouden plaat.

Op de nieuwe cd vind je 13 liedjes, waarvan 3 afkomstig uit de gelijknamige film en 10 uit de populaire KETNET reeks:



Voor altijd (uit de film + begin generiek) – clip release 18/11





Vertrouwen





Hé kleine jongen





Vallen en weer opstaan





De puzzel





Meisjes





Mijn wonderlijke wereld





Het is een bende





Een voor allen





Luister me af



Helena



Alles (uit de film) – clip release 6/1





Reddende Engel (uit de film)



De film “Ghost Rockers: Voor Altijd?” is sinds 21 december 2016 te zien in de bioscoop en kreeg al meer dan 100.000 bezoekers over de vloer!

En er is meer goed nieuws voor de fans! Het eerste deel van seizoen 3 van de reeks Ghost Rockers komt uit op DVD, ook op 20 januari. Dat seizoen wordt nu uitgezonden op KETNET, de laatste aflevering staat gepland op 26 januari. Bovendien komt er een 4de seizoen op KETNET.



Nog op 20 januari verschijnen twee boeken van het derde seizoen: De Medici Moord en De Bende van Goudslang.

Daarnaast kijken de Ghost Rockers uit naar hun nieuwe theatertour! Na het succes van de eerste theatertour in mei 2016 gaan ze vanaf september 2017 opnieuw toeren door heel Vlaanderen! Tickets zijn te verkrijgen via www.studio100.com/shows



Voorstellingen:

10/9 CC De Spil Roeselare 11u en 14u

30/9 Heist o/d berg 11u en 14u

30/10 Kursaal Oostende 11u en 14u

2/11 Stadsschouwburg Antwerpen 11u en 14u

5/11 CC Asse 11u en 14u

12/11 CC Hasselt 11u en 14u

