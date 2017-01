Mogen we aan u voorstellen: Stef Poelmans, de nieuwe presentator van Nickelodeon in Vlaanderen. Stef is 21 jaar, komt uit Antwerpen en is zeker geen onbekende op televisiegebied. Zo speelde hij gastrollen in populaire kindershows als Hotel 13, Slot Marsepeinstein en Ghost Rockers en presenteerde hij eerder voor VTMKZOOM. Daarnaast acteert Stef bij De Komedie Compagnie in Antwerpen waar hij ook werkt als regieassistent.

Voor Nickelodeon gaat Stef de komende periode een flink aantal nieuwe, lokaal geproduceerde programma's presenteren waaronder Race naar de KCA's (vanaf 12 februari elke zondag te zien), de Nickelodeon Kids' Choice Awards 2017 (zondag 12 maart) en Grappenmakers (vanaf 18 februari elke zaterdag te zien).



Maar wie kan Stef beter voorstellen dan Stef zelf? Bekijk hier de video.

Wist je dat…

…Stef vroeger clown wilde worden?

…Stef alle avonturen van Samson en Gert gezien heeft?

…Stef “Jingle Bells” kan spelen op een blokfluit?

…Stef graag met Jim Carrey in een film zou willen spelen?

...Stef zijn lievelingsvak op school vroeger “toneel” was?

