Letterlijk en figuurlijk voorbijgestoken door de nieuwe generatie van ultrasnelle bolides, bezint de beroemde Bliksem McQueen (met de stem van Owen Wilson in de VO) zich over zijn favoriete sport al dromend over zijn mentor Doc Hudson. Om terug naar de top te geraken, moet de nr 95 zich opnieuw heruitvinden. En daarvoor krijgt Bliksem McQueen deze keer de waardevolle hulp van de enthousiaste (vrouwelijke) monteur Cruz Ramirez.



Gerealiseerd door Brian Fee - de storyboarder van de eerste twee films - en geproduceerd door Kevin Reher (A Bug's Life, de kortfilm La Luna), zal Cars 3 de cinemazalen binnen racen op 26 juli 2017.



Weetjes

Cars kreeg naast een Golden Globe en Annie award voor beste animatiefilm ook een Oscar nominatie voor beste tekenfilm en beste soundtrack. Voor de titelsong, Our Town, kreeg Randy Newman een Grammy en een Annie award.

Cars 2 werd genomineerd voor een Golden Globe voor beste animatiefilm.

Cars (2006) et Cars 2 (2011) genereerden samen een internationale box-office van meer dan 1 miljard dollar.

Releasedatum

26 juli 2017



URL: https://youtu.be/CLAD38xOXh4

Auteur: Persbericht - Foto: The Walt Disney Company