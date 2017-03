YouTube-sterren Rutger Vink (Furtjuh) en Thomas van Grinsven (Gewoon Thomas) reizen volgende week af naar Los Angeles om daar voor Viacom-zender Nickelodeon als social reporters verslag te doen van de Kids' Choice Awards. Daar nemen zij de volgers van zowel hun eigen kanalen als die van Nickelodeon Vlaanderen mee op avontuur in de aanloop naar de Kids' Choice Awards en de show zelf. Furtjuh is tevens zelf genomineerd voor een award in de categorie Favoriete vlogger: Nederland en België. De Nickelodeon Kids' Choice Awards is op zondag 12 maart vanaf 19.00 uur te zien op Nickelodeon.



Sterren en slime! De Kids' Choice Awards is dé awardshow waar kinderen centraal staan en waarin hun helden op film-, muziek- en televisiegebied geëerd worden. En... geslimed natuurlijk! Ook dit jaar wordt de show een waar sterrenspektakel, zo treden Little Mix, Machine Gun Kelly en Camila Cabello (bekend van Fifth Harmony) op tijdens de show. Maar ook o.a. The Chainsmokers, Nick Cannon, Ellen DeGeneres, Chris Evans, Kevin Hart, DJ Khaled, Demi Lovato, Chris Pine, Chris Pratt, Rico Rodriguez (Manny uit Modern Family), Zoe Saldana en sterren uit Nickelodeon-series Henry Danger (Jace Norman), Game Shakers (Thomas Kuc, Madisyn Shipman, Benjamin Flores Jr.), Nicky, Ricky, Dicky en Dawn (Mace Coronel, Aidan Gallagher, Lizzy Greene, Casey Simpson), De Thundermans (Jack Griffo, Kira Kosarin) en School of Rock (Breanna Yde, Ricardo Hurtado, Jade Pettyjohn, Aidan Miner and Lance Lim) hebben al aangegeven de show niet te willen missen. WWE worstel-superster John Cena presenteert de show.



Vele Belgische genomineerden Dit jaar maken er meer Belgische sterren dan ooit kans op een award: Emma Bale, K3, Koen Wauters, Marie Verhulst, Laura Tesoro en Olga Leyers zijn genomineerd in de categorie Favoriete ster: België. In de categorie Favoriete vlogger: Nederland en België zijn o.a. Nora Gharib en UP2D8 genomineerd. Nieuw dit jaar is de categorie Favoriete tv-serie: Nederland en België, met o.a. kanshebbers De Ludwigs, D5R, Ghost Rockers en Nachtwacht. Fans kunnen nog tot maandag hun stem uitbrengen via kca2017.nick.com en via Facebook en Twitter met speciale hashtags per genomineerde. De Belgische winnaars krijgen hun prijs uitgereikt door Nickelodeon-gezichten Anouk Maas en Stef Poelmans tijdens de uitzending van de Kids' Choice Awards op zondag 12 maart vanaf 19.00 uur bij Nickelodeon.



De Nickelodeon Kids' Choice Awards 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door Heelys en De Smurfen en het Verloren Dorp.

Auteur: Persbericht - Foto: logo