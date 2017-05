Op 15 mei start het nieuwe seizoen van het lokaal geproduceerde Disney Channel programma “Just Like Me!’. Voor de fans staan er niet alleen 50 nieuwe afleveringen op het menu, ze krijgen ook een reeks nieuwe muziek én nieuwe gezichten te zien.

Just Like Me! pikt de draad weer op bij de opening van de Shake: de creatieve en vernieuwde hub, waar niet alleen Zoë (Birgit Swinnen), Max (Sander Hanna), Liz (Femke Meines), Nina (Shalisa van der Laan) en Tommy (Jefferson Yaw Frempong-Manson) zich klaarmaken voor de heropening, maar waar ze ook onverwacht kennismaken met nieuwelingen Finn (Ridder van Kooten), Rox (Liandra Sadzo) en Ruben (Thijs Antonneau) van het populaire vloggerskanaal CoolTV...



Zijn deze nieuwe vloggers van CoolTV écht zo cool als ze beweren? Of zijn ze eigenlijk één voor één als gemene kapers op de kust? Blijven Max en Nina samen? Lukken de commerciële plannen van nieuwe manager Vincent? Stopt Liz met muziek maken? Waarom doet Zoë opeens vervelend tegen Finn? En waarom twijfelt Tommy over zijn toekomst na een gesprek met Ruben en Rox? Je ontdekt het vanaf nu elke schooldag op Disney Channel!



Je krijgt ook de kans om exclusief materiaal te ontdekken, zoals: behind-the-scenes video’s, foto’s en gifs van Just Like Me! , dankzij de spliksplinternieuwe Disney Channel app die je gratis kan downloaden via de App Store en Google Play.



Het nieuwe seizoen start op maandag 15 mei en is elke schooldag om 17:55 uur te zien op Disney Channel. Meer weten? Ontdek hieronder de trailer en de video van het nieuwe album of ga naar http://disneychannel.nl.disney.be/just-like-me voor meer info over de serie.



Fans van de muziek krijgen vanaf nu ook een nieuw album geserveerd met o.a. up-tempo dance-nummers, sfeervolle duetten en verrassende beats uit de serie. Het album opent met de nieuwe titelsong van de serie “A New Beginning”. Verder verwent Shalisa van der Laan ons met de emotionele ballad “We Learn We Love We Fly”, Sander Hanna, Ridder Van Kooten en Jefferson Yaw Frempong-Manson zorgen dan weer voor dé zomerhit van 2017 met de rapsong “Waar is die Wifi?”. Het album is nu beschikbaar via bol.com, iTunes, Google Play, Spotify en bij Dreamland en Carrefour.

WIE IS WIE?

Liz “Listen2Liz”, gespeeld door Femke Meines; een populaire zangeres met een prachtige stem

Tommy “TommyTommy”, gespeeld door Jefferson Yaw Frempong-Manson; een onervaren, maar zeer ambitieuze special effects artiest

Nina “NinaSings”, gespeeld door Shalisa van der Laan; een getalenteerde singer-songwriter en rijzende ster

Max “McSeagull”, gespeeld door Sander Hanna; een mysterieuze vlogger met geheime muzikale talenten

Zoë “ZoëKnows”, gespeeld door Birgit Swinnen; een make-up artieste die vlogt over populaire beauty tutorials

Finn “FinnTV”, gespeeld door Ridder van Kooten; een all-round vlogger, gespecialiseerd in challenges

Rox, gespeeld door Liandra Sadzo; een rivale van de hoofdpersonages. Ze runt samen met haar broer

Ruben het populaire kanaal “CoolTV”

Ruben, gespeeld door Thijs Antonneau; een rivaal van de hoofdpersonages. Hij runt samen met zijn zus Rox het populaire kanaal “CoolTV



WAT STAAT ONS TE WACHTEN TIJDENS DE EERSTE 10 AFLEVERINGEN?

De nieuwe Shake gaat open! Finn, Rox en Ruben van CoolTV zijn bij de opening om erover te vloggen. Max maakt zich zorgen over slecht commentaar op zijn video's. Zal iemand ze lezen?

CoolTV maakt bekend dat ze een nieuwe video gaan uploaden met belangrijk nieuws. Max twijfelt of hij zichzelf bekend moet maken. Gaat hij het doen?

Tommy wil graag bij de Shake gaan werken om wat geld te verdienen. Zal hij het baantje krijgen?

Tommy heeft een nieuw baantje, maar niet het baantje wat hij graag wil…

Max en Nina gaan op samen een romantische date, terwijl Rox en Ruben in de juicebar zijn.

Het is de eerste dag dat de groep de hangout deelt met Rox, Ruben en Finn. Zullen ze kunnen samenwerken?

Zoë is boos over het feit dat haar idee voor een video is gestolen. Sam komt langs om het internet te fixen en Finn helpt Liz met haar Engelse teksten.

CoolTV post een filmpje over Liz haar nieuwe liedje. Liz wordt hier heel onzeker over. Sam komt weer langs met de nieuwe router en George probeert indruk op haar te maken met een hond.

Zoë helpt Finn met een make-over. Ze probeert hem voor schut te zetten omdat ze hem niet vertrouwd. De oma van Tommy heeft ondertussen baby foto's van Tommy gedeeld. Zal hij dit leuk vinden?

Max krijgt heel veel aandacht van zijn fans. Hoe gaat Nina hierop reageren?

