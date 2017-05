Mila, Jimmy, Alex, Charlie en Jonas hebben een fantastische nieuwe videoclip! Vallen en weer opstaan is de derde clip van de laatste CD ‘Voor Altijd?’ met muziek uit het derde seizoen van de bekende Ketnet serie met hele coole beelden!



De nieuwe videoclip Vallen en weer opstaan is vandaag vanaf 18.00 uur te bekijken op Studio 100 TV, de Ghost Rockers Facebookpagina en het YouTube-kanaal!



Binnenkort kan je de Ghost Rockers weer live zien aan het werk zijn tijdens hun nieuwe tour! De tour gaat van start op 10 september en loopt tot half november door heel Vlaanderen. En de tour heeft veel succes, want ondertussen zijn er extra shows in Gent, Hasselt en Asse! Tickets & info: www.studio100.com/shows



Filmpje = https://www.youtube.com/watch?v=tnIeBayyUfY



Vandaag komt ook deel 2 van seizoen 3 uit op DVD:

Mila is totaal van de kaart. Haar vader is onschuldig aan de moord op Helena Casteleyn-Kent, maar het enige bewijs dat hem vrij kon krijgen werd vernietigd door Rayan Demirel. Mila ziet geen andere oplossing meer. Ze moet infiltreren bij Goudslang, een obscure bende waar Helena ooit deel van uitmaakte. Op veel steun van de Ghost Rockers of haar vader hoeft Mila niet te rekenen. En Brandon wil de waarheid rond de dood van zijn moeder ook weten, maar niet ten alle prijzen. Hij wordt stilaan verliefd op Mila en gaat haar net daardoor steeds feller tegenwerken. Maar voor Mila is er geen weg terug. Wanneer ze dankzij de nieuwe, mysterieuze leerlinge Fenne een eerste voet in de bende kan zetten, gaat het snel van kwaad naar erger. Mila moet steeds verder gaan, in een poging het leven van haar vader te redden.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single