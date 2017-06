Vorig schooljaar startten meer dan 500 lagere scholen in België aan het project One Mile A Day. De bedoeling is simpel. Elke dag 1 mijl of 1,6 kilometer lopen, doet kinderen meer bewegen. In basisschool de Triangel in Roosdaal deden ze voor Karrewiet PLUS 2 maanden de test.

Bron: Ketnet - Auteur: Persbericht - Foto: vrt/Karrewiet Plus