Ondanks de generatie-oude ban op muziek in zijn familie op muziek, droomt Miguel ervan om een even ​​talentvolle muzikant te worden als zijn idool Ernesto de la Cruz. Wanhopig om zijn talent te bewijzen, bevindt hij zich in het prachtige en kleurrijke land van de doden na enkele mysterieuze gebeurtenissen. Onderweg ontmoet hij de charmante bedrieger Hector en samen gaan ze op een bijzondere reis om het echte verhaal achter Miguel's familiegeschiedenis te achterhalen.

REGISSEUR

Lee Unkrich en Adrian Molina



PRODUCER

Darla K. Anderson



RELEASEDATUM

29 november



URL

https://www.youtube.com/watch?v=Lu4tDAYbq3Y

