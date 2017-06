Walt Disney Animation Studios (WDAS) en Pixar Animation Studios slaan deze kerstvakantie de handen in elkaar voor de nieuwe kortfilm “Olaf’s Frozen Avontuur”. De kortfilm zal de opener zijn van de nieuwe Disney•Pixar creatie “Coco”, die vanaf 29 november 2017 te zien is in alle Belgische filmzalen.

De 21-minutenlange kortfilm herenigt de vaste cast en personages op het witte doek voor een nieuw, hartverwarmend avontuur. Olaf gaat op missie om de allermooiste kersttradities te verzamelen voor Anna, Elsa en Kristoff. De film neemt het publiek mee op een muzikale reis door Arendelle en bevat maar liefst vier nieuwe liedjes.



De trailer speelt vanaf 26 juli voor Disney•Pixar’s “Cars 3”, de dag waarop Bliksem McQueen met een gloednieuw avontuur de Belgische bioscopen binnen racet. De kortfilm voor "Coco", de nieuwe creatie van Disney•Pixar, is te zien vanaf 29 november 2017.



HET VERHAAL

“OLAF’S FROZEN AVONTUUR”

Het is de allereerste kerstvakantie sinds de poorten van Arendelle weer geopend zijn. Anna en Elsa organiseren een groot feest voor alle inwoners van Arendelle. Het feest is helaas voor korte duur; plots vertrekken alle genodigden huiswaarts om Kerstmis door te brengen bij hun familie. De zussen zien hoe alle families Kerst vieren op hun unieke manier en dat elke familie een eigen traditie heeft...behalve zij. Dus, besluit Olaf op avontuur te gaan en het hele koninkrijk af te speuren. Hij gaat op zoek naar de allerleukste tradities, zodat hij met zijn vrienden een onvergetelijke Kerst beleeft.

"COCO"

Muziek is bij de familie van Miguel een groot taboe en absoluut verboden. Een vreselijke straf voor een jongen wiens ultieme droom is een groot muzikant te worden, net zoals zijn idool Cruz Ernesto. Vastbesloten om zijn talent te bewijzen, komt hij door een samenloop van omstandigheden terecht in het prachtige, kleurrijke land van de doden. Daar raakt hij bevriend met Hector, een leuke, maar sluwe jongen. Samen beleven ze een buitengewoon avontuur waarop ze het ware verhaal over Miguels familie zullen ontdekken.

REGISSEUR

Geregisseerd door Emmy Award winnaars en filmmakers Kevin Deters en Stevie Wermers-Skelton (“Prep & Landing”).

PRODUCER

Geproduceerd door Oscarwinnaar Roy Conli (“Big Hero 6”). De nieuwe liedjes zijn geschreven door Elyssa Samsel en Kate Anderson (“Between the Lines”).



URL

https://youtu.be/7j8QiMCpw-4

Auteur: Persbericht - Foto: logo film