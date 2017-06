Vanaf april 2018 is de splinternieuwe familievoorstelling Dolfje Weerwolfje in de Vlaamse theaters te zien! Deze spannende musical is gebaseerd op de succesvolle kinderboekenreeks van Paul van Loon. Het is een echte familievoorstelling met publieksparticipatie voor de kinderen en genoeg humor voor de ouders! Producent Event-Team (i.s.m. Rick Engelkes Producties) heeft voor deze tour reeds 2 castleden aangekondigd (Jan Schepens en Dorothy Wuyts) en vult de cast nu aan met een nieuwe, verrassende derde naam: Katja Retsin. Zij zal de mama van Dolfje vertolken en zal dus voor het eerst samen met haar echtgenoot, Jan Schepens, op de theaterplanken staan. Deze rol is een nieuwe uitdaging voor haar waar ze enorm naar uitkijkt.

Katja Retsin is vooral bekend van televisie. Ze begon als VJ bij muziekzender TMF en maakte nadien haar overstap naar de VRT waar ze als omroepster en presentatrice aan de slag ging (De Rode Loper, Steracteur Sterartiest, e.a.). Op VTM presenteerde ze o.a. The Bachelor. Daarnaast is ze ook zelf schrijfster van kinderboeken (De Roze Tijgers). Ze telt alvast af naar het voorjaar van 2018 om één van de personages uit de bekende boeken van Paul van Loon gestalte geven.

Quote van Katja

"Het was erg spannend om auditie te doen voor een rol op de planken, en ik was dan ook ontzettend blij toen ik te horen kreeg dat ik de cast mocht vervoegen! Het is met enorm veel goesting dat ik de rol in deze superleuke en mooie musical op mij neem, ik kan niet wachten tot het zover is. Nooit gedacht dat ik nog mama zou worden, en zeker niet van een weerwolfje! (lacht)"

Praktische informatie

De voorstelling is in heel Vlaanderen te zien van 14 april 2018 tot en met 17 juni 2018. Tickets zijn reeds verkrijgbaar.

Alle informatie en speellijst via www.dolfjeweerwolfje.be

Auteur: Persbericht - Foto: Event-team