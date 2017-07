Afgelopen zaterdag vond de ronkende Vlaamse première van CARS 3 plaats in Kinepolis Brussel in aanwezigheid van Jan Schepens (Bliksem McQueen), Ella Leyers (Cruz Ramirez), William Boeva (Jackson Storm), Karel De Ruwe (Takel), Jo Leyers (Maddie), Ivan Pecnik (diverse personages), Nicoline Van Hummel (Shanon Spokes), Frank Hoelen (Luigi), Steven Van Belleghem (1954 commentator) en Reuben De Boel (diverse personages).



Onder de gasten waren tal van andere bekende Vlamingen aanwezig zoals Katja Retsin, Eveline Hoste, Tine Embrechts, Aagje Vanwalleghem, Griet Vanhees en Anthony Kumpen, ShowbizzBart, Hannes Coudenys, Ward Verrijcken, Tom De Cock, Sven De Ridder, Wout Verstappen, Nanouk De Cauwer, Virginie Claes, Dorien Leyers, Anjela Jakaj alsook de Disney Channel gezichten Liandra Sadzo, Birgit Swinnen en Thijs Antonneau.



Cars 3 is vanaf 26 juli in de Belgische cinemazalen te zien.

Auteur: Persbericht - Foto: logo