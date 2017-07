Eerder kondigde MB Presents een nieuw concert aan voor Paleis 12 op 27 december: DISNEY IN CONCERT / Magical Music from the Movies. Na steden als San Francisco, Melbourne, Dublin en Seattle, wordt dit magische concert nu voor het eerst opgevoerd in België.

Sinds vandaag zijn ook de solisten bekend die de muziek tot leven gaan brengen in de Vlaamse versie van de show op 27 december. Het gaat om Elke Buyle, Deborah De Ridder, Giovanni Kemper en Gene Thomas.

Met Elke Buyle heeft MB Presents de Vlaamse Prinses Elsa uit Frozen op de affiche. Ze was daarnaast reeds te zien in diverse musicals zoals Doornroosje, '14-'18 de musical en Chaplin de musical.

Deborah De Ridder stond al eerder in deze productie tijdens de Europese tournee in Malta, Engeland, Berlijn en Leipzig. "Ik ben superblij dat ik deze schitterende show nu eindelijk ook in mijn eigen taal kan brengen," zei ze toen MB Presents haar deelname bevestigde. Ze vertolkte ook de rol van prinses Rapunzel in de Vlaamse versie van de Disneyfilm uit 2015.

Langs mannelijke kant werd gekozen voor Ketnet hunk van het jaar Giovanni Kemper en gevestigde waarde Gene Thomas. Giovanni was te zien in de musicals Oliver!, Peter Pan, The Lion King en The Little Mermaid. In 2013 was hij ook finalist in het VTM programma So You Think You Can Dance.

Gene Thomas begon in 2003 aan zijn solocarrière, waarbij hij resoluut voor het Nederlands koos. Zijn eerste single was Voor haar, geschreven voor zijn vrouw Kristel Verbeke. Hij stond een aantal weken op nummer 1 en behaalde een gouden plaat. Gene Thomas lanceerde net zijn nieuwe single Stralen. De videoclip is erg opvallend, want de zanger strikte Ghost Rockers-ster Tinne Oltmans en ook zijn dochters Lily en Nanou doen mee.

Over Disney in Concert

De magie komt tot leven door de unieke combinatie van de onvergetelijke muziek en de legendarische beelden uit de bekendste Disneyfilms. Vier topsolisten worden begeleid door het symfonische orkest European Philharmonia onder leiding van Walter Proost dat voor de gelegenheid wordt uitgebreid tot maar liefst 80 muzikanten. Het wordt een complete nieuwe manier om de muziek van Disney nog intenser te beleven.

Er is aan elke generatie Disneyfans gedacht bij de samenstelling van dit concert. Het programma brengt symfonische suites en iconische songs uit onder meer Frozen, Beauty and the Beast, The Little Mermaid, Mary Poppins, Aladdin, The Lion King en nog veel meer. Het is een ware ontdekkingsreis langs vele van de verhalen en personages van Walt Disney aan de hand van onvergetelijke melodieën.

Praktische info

DISNEY IN CONCERT Magical Music from the Movies

26 december – 15:00 (Franstalige versie)

27 december – 15:00 (Nederlandstalige versie)

Paleis 12, Brussels Expo

Tickets vanaf verkrijgbaar via TicketMaster en bij Fnac.

Auteur: Persbericht - Foto: logo