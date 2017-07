SOY LUNA LIVE, een volledig nieuwe concertervaring met Karol Sevilla van de populaire Argentijnse Disney Channelserie SOY LUNA, komt naar aanleiding van de Europese tournee op 9 april 2018 naar Paleis 12 in Brussel. Karol Sevilla zal daar samen met de voltallige cast, dansers en een fantastische liveband op het podium staan. Met SOY LUNA LIVE nemen ze de toeschouwers mee in de wereld van de populaire serie, een niet te missen en unieke ervaring!

OP MAANDAG 9 APRIL 2018 IN PALEIS 12 IN BRUSSEL

TICKETS TE KOOP VANAF 5 JULI OM 10U

Tickets: www.ticketmaster.be



Tijdens SOY LUNA LIVE, krijgen de fans van de serie, voor de allereerste keer, de kans om hun favoriete sterren aan het werk te zien tijdens een spectaculaire show! Het wordt een mix van muziek, humor en kleurrijke rolschaatsen, met Karol SEVILLA (Luna) en Ruggero PASQUARELLI (Matteo) die de grootste hits tot leven brengen. Karol en Ruggero delen het podium samen met vele andere acteurs van de serie, zoals Valentina Zenere (Ambre), Michael Ronda (Simon), Carolina Kopelioff (Nina), Katja Martínez (Jazmin), Malena Ratner (Delfina), Chiara Parravicini (Yamila), JorgeLópez (Ramiro), Ana Jara (Jimena), Lionel Ferro (Nicolas) en Gastón Vietto (Pedro). Een groep van professionele dansers en muzikanten vergezellen de sterren tijdens deze exclusieve show.

Soy Luna Live belooft aan alle fans een unieke ervaring met een waanzinnige show dankzij dans en choreografieën op rolschaatsen, schitterende kostuums en decors die je meenemen in de wereld van de serie.

De tournee startte in Latijns-Amerika, waar ze de harten van miljoenen toeschouwers veroverde met concerten in Chili, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia en Mexico.



VOORAF

SOY LUNA klinkt misschien nog onbekend in je oren, maar je kinderen zijn er dol op en volgen de serie al op de voet sinds de release op Disney Channel in augustus 2016. Muziek, liefde, familiale intriges en onverwachte wendingen … alle elementen komen samen om de verhalen bij tieners tot leven te brengen, op een manier waarop alleen Disney Channel ze kan vertellen. Het originele aan de serie, is een wekelijkse rolschaatsdemonstratie of een mini showcase gelinkt aan een exclusieve aflevering. De trend van het jaar is er een op rolletjes en brengt ongetwijfeld een Latinosfeertje met zich mee, omhuld door de weelderige kleuren van Luna. Het album is momenteel beschikbaar en wacht op zijn fans die de grootste hits woord voor woord zullen meebrullen.

ENKELE CIJFERS

Over heel Europa heeft de serie 29 miljoen kijkers en is hierdoor het meest bekeken programma op Disney Channel in 6 landen. Soy Luna kent ook een enorm succes in de winkels, met een ruim aanbod aan boeken, kledinglijnen en tal van licentieproducten. De sleutel tot succes is de populaire muziek waarvan twee albums beschikbaar zijn in België. De albums hebben al een platina en gouden plaat gekregen in verschillende landen, en het nieuwste album van Soy Luna, ' La vida es un Sueno ' seizoen 2 deel 1, is momenteel overal beschikbaar.



HET VERHAAL

Luna's leven loopt op rolletjes. Zoals alle jonge meisjes van haar leeftijd, leeft ze bij haar familie en wordt ze omringd door vrienden. Ze ontdekt het leven tussen haar lessen door en naast haar baan als serveerster. Maar waarvan ze het meeste houdt, is rondschaatsen op haar skates langs de stranden van Cancùn, terwijl ze luistert naar de liedjes die haar beste vriend, Simon, voor haar heeft geschreven. Haar leven verloopt zonder zorgen en vol geluk, tot de dag dat haar ouders Mexico moeten ruilen voor Argentinië en werken voor een buitenlandse miljardair.



In Buenos Aires moet Luna zich aan het nieuwe leven aanpassen door nieuwe vrienden te ontmoeten, vertrouwd te geraken met een nieuwe school en te wennen aan het leven in een luxeuze villa. Gelukkig heeft ze haar rolschaatsen... die haar meenemen naar een speciale plaats: The Jam & Roller! Een waar paradijs voor alle skaters waar ze hun talenten de vrije loop kunnen laten tijdens freestyles op muziek.



In Argentinië ontdekt Luna veel meer dan ze dacht: ze zal haar ware identiteit ontdekken, haar passie voor rolschaatsen ontwikkelen en haar eerste liefde ontmoeten!

Auteur: Persbericht - Foto: Affiche evenement

