Het belooft een keileuke zomer te worden op Studio 100 TV. We nemen een blik achter de schermen van de opname van dé zomerhit van het jaar: Pina Colada van K3. En meer nog: bij Studio 100 TV kan je zelf de K3 Pina Colada leren maken. Ook de K3 films worden op je los gelaten. Daarnaast is er pure nostalgie met de originele films van Pippi Langkous en zijn er nieuwe afleveringen van Kosmoo.

K3 Pina Colada

Het wordt een mooie zomer, zeker voor de meisjes van K3. Momenteel kan je de nieuwe zomerclip Pina Colada regelmatig zien op Studio 100 TV. Op 10 juli is het trouwens internationale Pina Colada-dag en naar aanleiding daarvan zenden we ook de exclusieve making off uit van de nieuwste K3 videoclip. Samen met Joyce en James leren we de K3 Pina Colada maken en op onze website (www.studio100.com/tv) vind je het originele recept terug. Joyce leert James (en al onze kijkers) trouwens de K3-moves van deze nieuwe zomerse K3-clip. Als klap op de vuurpijl zendt Studio 100 TV elk weekend een K3 film uit. We starten op zaterdag 1 juli met K3 Dierenhotel.

Making Of Pina Colada K3, maandag 10 juli om 9u

K3 film, elke zaterdag van juli om 9u



Pure Nostalgie

In augustus laten we elk weekend een film op je los van het sterkste meisje ter wereld: Pippi Langkous. Het gaat om de originele films met de onvergetelijke Inger Nilsson in de titelrol. Spanning en humor verzekerd dus, overgoten met een mooie saus nostalgie.

een originele film van Pippi Langkous, elke zaterdag van augustus om 9u



Nog veel meer!

Elke dag om 9u en 18u is het Showtime. Dan krijg je een supertoffe musical of show van Studio 100 geserveerd. Ook Joyce en James duiken de zomer in met hun vakantiepret! Elke dag zijn er nieuwe mopjes, knutseltips, weetjes en nog veel meer leuks!

Showtime, elke dag een nieuwe Studio 100-show om 9u en 18u



Hou je van zingen en dansen dan moet je beslist afstemmen van 17u30 tot 18u30 want dan is er karaoké met alle bekende liedjes van K3, Prinsessia, Mega Mindy, Piet Piraat, Samson & Gert, enz.



Karaoké, zing elke dag mee met je favoriete hits van 17u30 tot 18u



Op zaterdag zijn er nieuwe afleveringen van Kosmoo. Robbe en zijn vriendin Ellis beleven weer veel spannende avonturen in Zeezicht, natuurlijk met Robbe’s trouwe viervoeter Kosmoo.



Kosmoo, elke zaterdag een nieuwe aflevering om 8u30



Samen met je favoriete bij leer je haar leukste dansjes!



Dansen met Maya, elke zondag een nieuwe aflevering om 8u00

Bron: Studio 100 - Auteur: Persbericht - Foto: logo