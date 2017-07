Het volgend theaterseizoen komt er met rasse schreden aan. En het belooft een heel bijzonder seizoen te worden voor Studio 100 met een record aantal nieuwe shows. Zo zullen er volgend seizoen maar liefst 10 nieuwe producties op het Vlaamse publiek worden losgelaten! Een absoluut record!

Nieuwe K3 Show

Na hun eerste eigen tour met Captain Space hebben Hanne, Marthe en Klaasje de smaak helemaal te pakken en komen zij in het voorjaar van 2018 terug naar de grote zalen met een gloednieuwe K3 show. Dat wordt ongetwijfeld weer dansen, zingen en springen op de allerleukste K3 hits!

=> vanaf 17 maart 2018 in Hasselt, Oostende, Gent en Antwerpen.



Ghost Rockers on tour

Mila, Jonas, Charlie, Alex en Jimmy gaan vanaf september 2017 op toer door heel Vlaanderen! Laat je onderdompelen in een show vol spanning, avontuur en geheimen, en zing samen met de Ghost Rockers mee met hun allergrootste hits! Op dit moment zijn er al een aantal shows volledig uitverkocht, daarom zijn er al extra voorstellingen gepland.



=> Vanaf 10 september in Roeselare, Heist-Op-Den-Berg, Gent, Oostende, Antwerpen, Asse en Hasselt.



Bumba show

De liefste clown ter wereld trekt opnieuw naar het theater met een nieuwe show ‘Bumba en het Magische Wonderboek’. Als de tweeling Lars en Lies jarig zijn, worden ze verrast met een magisch wonderboek. Als ze dit boek openmaken, stappen ze de wonderbaarlijke Bumbawereld in en leren ze al zijn beste vrienden kennnen. Samen leren ze tellen, dansen ze op hun favoriete liedjes en maken ze er een heel speciaal verjaardagsfeest van!

Bovendien komen Lars en Lies na de voorstelling naar de foyer voor een meet & greet! Dankzij het aangepaste licht- en geluidsniveau is deze voorstelling juist heel geschikt voor de allerkleinsten! (1+)



=> Vanaf 3 november 2017 in Scherpenheuvel, Geel, Brugge, Mol, Torhout, Overijse, Sint-Truiden, Sint-Niklaas, Heist-Op-Den-Berg, Kortrijk Herentals, Dendermonde, Oostende, Asse, Genk, Vilvoorde, Ninove, Diest, Gent, Antwerpen en Hasselt.



Samson & Gert Kerstshow

Ondertussen is het een echte klassieker geworden: tijdens de sfeervolle kerstvakantie met het hele gezin genieten van een uitstap naar de Samson & Gert Kerstshow in combinatie met Plopsaland De Panne of Plopsa Indoor Hasselt. Een even sfeervolle show als voorgaande jaren met een indrukwekkend showballet en kinderkoor, een live-orkest en een prachtig decor. Natuurlijk zijn de Burgemeester, Alberto en Van Leemhuyzen ook van de partij. En ook deze keer kan je met jouw ticket van de Kerstshow gratis genieten van de attracties, shows en animaties van Winter Plopsaland of Plopsa Indoor Hasselt.

=> Vanaf 23 december 2017 in Plopsaland De Panne en Hasselt.



Plop Show

Kabouter Plop en zijn vrienden vieren hun 20e verjaardag! En dat wordt gevierd met een extra feestelijk verjaardagsshow in het theater. Plop, Kwebbel, Klus en Smal gaan een megaleuk feestje bouwen. Het wordt een show boordevol verrassingen, leuke grappen en natuurlijk alle kabouterhits van de afgelopen 20 jaar. Zet je kabouterfeestmuts op, smeer je stembanden, oefen de kabouterdans en doe mee met onze vrolijke kaboutervrienden.



=> Vanaf 27 januari 2018 in Asse, Genk, Gent, Roeselare, Scherpenheuvel, Antwerpen, Hasselt en Oostende.



Ketnetmusical: Team U.P.

Ketnet en Studio 100 slaan na de succesmusicals Kadanza, Kadanza Together en Unidamu de handen opnieuw in elkaar voor een gloednieuwe musical: Ketnet Musical – Team U.P.

In het topsportinternaat U.P., waar kracht en prestatie hoog in het vaandel staan, is alles één grote competitie. Wie is de snelste? Wie is de sterkste? Wie is de populairste?... In deze school komt Lars, de zoon van een groot sporter, tegen zijn zin terecht. Want dit hoort zo voor een zoon van een sportman. Niet iedereen is even blij met zijn komst. En wanneer de directie, omwille van zijn vader’s bekendheid, Lars voortrekt, is het hek van de dam en staat de hele school op stelten.Team U.P! is een bruisende musical voor zowel de sport- als de muziekfanaat. Dus team up, en kom naar het theater.



=> Vanaf 3 maart in Plopsaland De Panne, Gent, Oostende en Antwerpen.



De Grote Sinterklaasshow

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zetten het Sportpaleis weer helemaal op stelten met de enige echte Grote Sinterklaasshow! Het belooft één groot feest te worden met natuurlijk Sinterklaas, heel wat Zwarte Pieten en al jouw Studio100-vrienden: met K3, Ghost Rockers, Nachtwacht en Rox! Maar ook met Mega Mindy, Bumba, Samson & Gert, Piet Piraat en zijn kornuiten, de Ploppertjes én Maya. Ook Flin & Flo en Lolly Lolbroek zullen erbij zijn!

=> 2 & 3 december in Antwerpen



Volwassenen toegelaten!

Op zaterdag 28 augustus organiseren Studio 100 & De Schorre Lekker Klassiek. Doorheen het prachtige domein De Schorre kan je genieten van prachtige, klassieke muziek. Dit zowel op de 2 podia met een waaier aan klassieke optredens als op het ganse domein dankzij verrassend muzikaal straattheater.

Naast het oor, worden ook de smaakpapillen verwend want tijdens het festival kan je ter plaatse bij de verschillende foodstands heerlijke gerechten bestellen op culinair hoogstaand niveau. Daar zorgen de topchefs van kookzender njam! voor. Bovendien zullen de chefs ook ter plaatse zijn.



Het evenement #ThrowbackThursday in het Sportpladijs richt zich niet op kinderen maar is er speciaal voor de Ketnetters van toen, nu jongvolwassenen. Heel wat generaties jongeren zijn opgegroeid met Samson en Gert en zijn stiekem nog steeds fan van hun kinderhelden. Zij zullen zich tijdens dit evenement helemaal en schaamteloos kunnen uitleven op de grootste hits uit hun kindertijd. Er zijn 4 voorstellingen gepland (29/11, 30/11, 4/12 en 5/12). Enkel voor de show van 5/12 zijn er nog tickets beschikbaar.

#Throwback Thursday is een coproductie van Ketnet en Studio 100.



Na het overweldigende succes van de spektakelmusical 14-18, kondigde Studio 100 met veel plezier de opvolger van deze succesmusical aan: 40-45. Deze musical belooft nog spectaculairder te worden en zal het verhaal vertellen van het verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De première is voorzien op 7 oktober 2018.



Tickets en info via www.studio100.com

Auteur: Persbericht - Foto: logo