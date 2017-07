Cars 3 komt eraan! Check hier de officiële Vlaamse trailer met de stemmen van Jan Schepens (Bliksem McQueen), Ella Leyers (Cruz Ramirez) en William Boeva (Jackson Storm). In de aanloop naar de release op 26 juli, krijg je alvast verschillende toffe weetjes om je honger mee te stillen. Nathalie Certain (personage met de stem van Ann van den Broeck) is een enorm gerespecteerde statistische analiste. De boekenwurm met een wiskundige gave zorgt voor een frisse wind in de racewereld en zette alvast de belangrijkste cijfers op een rij: https://www.youtube.com/watch?v=82m3ZK-IPIM&feature=youtu.be

De filmmakers voegden vier personages toe aan de film, die gebaseerd waren op echte NASCAR race legendes, zoals Junior Johnson, Louise Smith, Wendell Scott, en Henry “Smokey” Yunick.

5

De makers onderzochten vijf belangrijke gebieden in het Zuid-Oosten van de Verenigde Staten, om de geschiedenis en de sfeer van Formule 1-racing in kaart te brengen. Vooral de sfeer en looks van deze gebieden waren belangrijk, waaronder Charlotte, North Carolina, waar ze tijd doorbrachten in het NASCAR museum, de Charlotte Motor snelweg, de voorziening Hendrick Motorsport, de garage van raadsman Ray Evernham en het huis van de Amerikaanse stem Humpy Wheeler; North Wilkesboro snelweg; Occoneechee State Park en de snelweg; Daytona, waar ze de Daytona Superspeedway zagen, Daytona Beach (waar vroeger racewedstrijden plaatsvonden), Daytona 500 Museum; en de snelweg van Sonoma, waar de filmmakers uitgenodigd waren om samen met professionele racers te rijden.



25

Meer dan twintig personages nemen deel aan de Maffe Acht Slooprace, waaronder T-Bone, een auto wiens conditie steeds sterker wordt... tot hij wordt geraakt; Superfly, die over de racebaan vliegt; Faregame, de taxi zonder passagiers; en Jimbo de heftruck.



26

“Cars 3” racet in de Belgische cinemazalen vanaf 26 juli 2017.



95

Bliksem McQueen racet nog steeds als de dynamische nr. 95 met zijn eigen kenmerkende Bliksem-stickers. Het grafisch ontwerp is een mix van zijn “Cars”-look uit 2006 en zijn “Cars 2” –look uit 2011.



616

“Cars 3” zal niet vlekkeloos verlopen. Het wordt een heftige en smerige rit, waar veel modder aan te pas komt. En modder is heel moeilijk te ontwerpen voor een animatiefilm. Kunstenaars en technici sloegen de handen in elkaar om de perfect geanimeerde modder te verkrijgen. Niet te dik, niet te dun. Belangrijk, aangezien de modder, de spatten, het vele stof, zand en andere smurrie in maar liefst 616 shots verschijnen.



656

Cruz Ramirez is een hoofdpersonage met een hartverwarmende verhaallijn. Om haar bewegingen en expressies meer dynamiek te geven, gaven productontwikkelaars haar 656 knopjes, waarvan 360 voor haar lichaam en 296 voor haar gezicht. Alleen haar mond, lippen, tanden en tong zijn al goed voor 216 knoppen.



1949

NASCAR-legende Louise Smith reed haar eerste race in 1949, in de gloednieuwe Ford racewagen van haar familie. Smith was de inspiratie voor het “Cars 3”-personage Louise Nash.



2015

NASCAR’s Wendell Scott, die als inspiratie diende voor het personage River Scott, werd in 2015, na zijn overlijden, gehuldigd in de NASCAR Hall of Fame.



60,000

De renderfarm die gebruikt werd om “Cars 3” te realiseren, bevat meer dan 60,000 processors. Een renderfarm is een (grote) verzameling computers/servers/workstations die alle eindbeeldjes rendeert. Het geheugen werd recent geupdatet en ging gemiddeld naar 10 gigabytes. Een groot verschil, vergeleken met de 4 gigabytes per processor die recent gebruikt werden voor “Inside Out”.



Vanaf 26 juli in de bioscoop

Auteur: Persbericht - Foto: logo

Currently 0.00/5 1 2 3 4 5