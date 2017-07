Zet je schrap voor een onvergetelijke vakantie want deze zomer komt Studio 100 TV naar je toe! Tijdens de zomervakantie en in het najaar bouwt Studio 100 TV een supercool feestje op verschillende locaties. Je kan er genieten van knotsgekke shows met Joyce en/of James, meedoen aan een heleboel leuke spelletjes en activiteiten, meezingen en dansen tijdens een swingend optreden van De Bende (met Joyce & Lisa) én er zijn ook meet & greets met je favoriete Studio 100 TV-vrienden!

Aftrap in Antwerpen

Op dinsdag 11 juli kan je een gratis Studio 100 TV-feestje bouwen op de Groenplaats in Antwerpen. Tot 18 uur is het dé locatie bij uitstek voor de allerjongsten en iets ouderen. De dag start met animatie zoals de Flin & Flo Frisbee Challenge, een Knutselpret Hoekje, grime en springkastelen. Verder staan verschillende meet & greets op het programma. Maya de Bij, Lolly Lolbroek & haar vriendjes én Joyce & Lisa (K3 zoekt K3) maken hun opwachting.





Joyce brengt ook een Studio 100 TV Show met knotsgekkes moves en de interactieve weet-ik-veel-game! Daarna is het plezier nog niet gedaan want er volgt nóg een show waar muziek centraal staat! Kinderen kunnen meespelen met de Studio 100 Hits Quiz en daarna meedansen tijdens de Studio 100 Disco met Lisa!



Vanaf 15u30 is het genieten geblazen van swingende optredens; Lolly Lolbroek & haar vrienden geven het startschot en daarna gaan we onmiddellijk door met een uitbundig optreden van De Bende (Joyce & Lisa). De feestelijkheden duren tot 18u.





Bron: Studio 100 - Auteur: Persbericht - Foto: Studio 100