Vanaf nu heb je altijd en overal je lievelingsmuziek van Studio 100 bij de hand, want via Apple Music en Spotify bieden we vanaf vandaag vijf unieke Studio 100-playlists aan. Deze playlists kunnen ook offline afgespeeld worden, zodat ze ook zonder internetverbinding in het buitenland op vakantie beluisterd kunnen worden. Goed nieuws dus voor alle kinderen, ouders en grootouders want zij hoeven zich nooit meer te vervelen of te twijfelen over welke muziek ze moeten kiezen.







Muziek van Studio 100, zowel oud als nieuw, is al een tijdje online beschikbaar. Maar helemaal nieuw zijn de unieke playlists. Studio 100 heeft een aantal fantastische playlists samengesteld, eentje voor elke gelegenheid, volledig toegespitst op de leefwereld van kinderen.



De 5 Playlists zijn:

1) Vakantiehits

2) In de auto

3) Feestje

4) Tophits

5) Slaap zacht







Curator bij Apple Music

Apple gaat zelfs verder: zij hebben Studio 100 gekozen als “curator” binnen Apple Music. Studio 100 wordt hiermee de 4de Belgische curator. Een curator bij Apple Music is een topper binnen zijn of haar genre die één of meerdere muzieklijsten samenstelt. Zo zijn in België ook Studio Brussel en Ultratop curator voor Apple Music.

Bron: Studio 100 - Auteur: Persbericht - Foto: logo