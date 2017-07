Vandaag is Ketnet begonnen met de opnames van Sturmtroopers. Nico Sturm trekt er met zes Ketnetters opuit die stuk voor stuk beschikken over een flinke portie lef, doorzettingsvermogen en intelligentie. Samen zoeken ze naar een antwoord op een aantal knotsgekke vragen. Kan je spaghetti koken in een afwasmachine? En kan je een saté bakken op een strijkijzer?

Sturmtroopers pakt 18 van die vragen aan. Daarbij kleuren Nico en zijn team de wereld van volwassenen telkens weer in met de fantasie en de creativiteit van kinderen.

Nico Sturm: “Na de drie musketiers, the Fantastic Four, the Jackson Five en the Magnificent Seven zijn er nu ... de Sturmtroopers. Wat is er heerlijker dan met zes geestige, gulzige, creatieve jongeren een bende te mogen vormen die schaamteloos buiten de lijnen durft te kleuren, klaar voor een wonderlijke wereld op zijn kop. Zoiets kan alleen maar op de unieke planeet Ketnet!"

Sturmtroopers is dit najaar te zien op Ketnet en in de Ketnet-app.

Bron: Ketnet - Auteur: Persbericht - Foto: Joost Joosen