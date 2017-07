Voor wie geen festivaltickets wist te bemachtigen of voor wie op zoek is naar de ideale mix tussen een dagje uit met de kids en de echte festivalsfeer is er nu goed nieuws. Voortaan heeft Plopsaland De Panne z’n eigen festival. De eerste editie gaat komende zaterdag door, maar ook op 29 juli, 12 en 26 augustus staan er festivalnachten gepland. Het park is dan extra lang open. Op het programma staan internationale DJ’s, special effects en een spetterend vuurwerk.

Dj Duo 2Empress (The Sky Is The Limit), net terug van een grote tournee in China, is de hoofdact tijdens de zwoele zomeravonden in Plopsaland. Vooraf kunnen de bezoekers de hele dag genieten van meer dan 50 attracties en het voorprogramma van DJ Zina, met haar 14 lentes de jongste female DJ van België. Eten, drinken, licht en speciale effecten maken de festivalsfeer compleet. Tijdens de finale van 2Empress kunnen de bezoekers zelfs genieten van een spectaculaire vuurwerkshow.

Ook Samson & Gert zijn terug!

Naast de ‘Festival Summernights’ (15 & 29 juli, 12 & 26 augustus) kan je in Plopsaland De Panne komende weken ook terecht voor een best of van alle bekende musicals tijdens de ‘Musicalia Summernights’ (22 juli, 5 & 19 augustus). Vanaf maandag 17 juli tot en met vrijdag 18 augustus zijn ook Samson & Gert terug met de traditionele Zomershow. Tijdens deze show beleven ze samen met de Burgemeester een hilarisch avontuur. De show gaat elke weekdag door in het Plopsa Theater en is inbegrepen in het toegangsticket van Plopsaland De Panne.

Auteur: Persbericht - Foto: Plopsa