De Disneyklassieker “Beauty and the Beast” vertelt één van de meest geliefde verhalen aller tijden. Het iconische verhaal en de bekende personages komen tot leven in een spectaculaire live-action adaptatie van de animatiefilm.



‘Beauty and the Beast” vertelt het fantastische verhaal van Belle, een intelligente, mooie en onafhankelijke jonge vrouw die gevangen wordt genomen door een Beest in zijn kasteel. Belle trotseert haar angsten & wordt zo bevriend met het betoverde personeel van het kasteel en ontdekt zo langzaamaan dat achter het angstaanjagende uiterlijk van het Beest een echte Prins verschuilt met een hart van goud...



In deze film ontdek je: Emma Watson als Belle; Dan Stevens als het Beest; Luke Evans als Monsieur Gaston, de knappe, maar oppervlakkige dorpsbewoner die Belle voor zich wil winnen; Kevin Kline als Maurice, Belle’s vader; Josh Gad als LeFou, Gaston’s rechterhand; Ewan McGregor als Lumière, de kandelaar; Stanley Tucci als Maestro Cadenza, de klavecimbel; Audra McDonald als Mevrouw Gardrobe; Gugu Mbatha-Raw als Plumeau; Hattie Morahan als de verleidster; en Nathan Mack als Barstje, het theekopje; met Ian McKellen als Pendule, de klok; en Emma Thompson als de theekop, Mevrouw Tuit.



‘Beauty and the Beast’ is geregisseerd door Bill Condon en gebaseerd op de animatiefilm van 1991. De screenplay werd geschreven door Stephen Chbosky en Evan Spilitopoulos. Geproduceerd door Mandeville Films’ David Hoberman, p.g.a. en Todd Lieberman, p.g.a. met Jeffrey Silver. Thomas Schumacher en Don Hahn zijn de uitvoerende producenten.



Alan Menken, tweevoudige winnaar van de Academy Awards® schreef de soundtrack met nieuwe opnames van de orginele liedjes die herwerkt werden door Menken en Howard Ashman. Ook zijn er drie nieuwe liedjes geschreven door Menken en Tim Rice.

Auteur: Persbericht - Foto: hoes dvd