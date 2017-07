Ter gelegenheid van de wereld-emoji-dag vandaag, hebben de emoji-fans overal ter wereld een Guiness World Record gevestigd. Nog nooit eerder kwamen op hetzelfde moment zoveel mensen samen die zich als emoji hadden verkleed. In Londen, Dublin, Moscou, Dubai en Sao Paulo, overal verzamelden zich enthousiaste emoji’s om de aftrap te geven van de campagne van de Emoji-film die binnenkort wereldwijd wordt uitgebracht.

Josh Greenstein, President of Worldwide Marketing and Distribution van Sony Pictures Entertainment, beklemtoont dat « het realiseren van dit Guinness World Record aantoont dat de Emoji’s in de hele wereld een enorme aantrekkingskracht uitoefenen. Het is fantastisch om zien dat zoveel mensen de wereldwijde release van De Emoji-film vieren. »

Jack Brockbank, scheidsrechter voor Guinness World Records: “Wij zijn enorm onder de indruk van de organisatie van dit record en van de manier waarbij op al deze verschillende plaatsen gelijktijdig aan de recordpoging werd gewerkt. Het is officieel: het is een succes en de recordpoging is geslaagd! »

« De Emoji-film », over de verborgen wereld van de emoji’s en die ene emoji die meer dan één (gezichts)uitdrukking heeft, is vanaf 9 juli in de Belgische bioscoopzalen te zien.



SYNOPSIS

De Emoji film ontgrendelt de geheime wereld van je smartphone. Verborgen in de applicatie van jouw berichten schuilt Textopolis, een levendige stad waar onze favoriete emojis thuis zijn en hopen te worden gekozen voor jouw volgend bericht. In deze wereld heeft elke emoji slechts één gezichtsuitdrukking... behalve Gene (T.J. Miller): geboren zonder enige filter kan hij alle mogelijke uitdrukkingen nabootsen! Vastbesloten om “normaal” te worden, net zoals alle andere emojis, roept Gene de hulp in van zijn beste vriend, Hi-5 (James Corden) en de befaamde emoji hacker, Rebel (Ilana Glazer). Samen ondernemen ze een epische a(pp)vontuur door verschillende applicaties, op zoek naar de Code die Gene zal herstellen. Maar wanneer er plots een groot gevaar in de telefoon dreigt, ligt het lot van alle emojis in de handen van onze drie vrienden die hun wereld moeten redden voordat die voor altijd gewist wordt.

Trailer: https://youtu.be/NkByGbLuenM?list=PLc-VLS7fbPSousGNRxfYVP-cHqc3Qd9EQ

Auteur: Persbericht - Foto: Fanny Leplat

