Vanaf nu kan je de hele zomer luidkeels meezingen met je favoriete K3-nummers! In 2 gloednieuwe app’s kan je de grootste hits van K3 meezingen in een spetterende karaoke-versie. De liedjesteksten rollen over het scherm samen met de muziek dus geen excuses meer om niet mee uit de bol te gaan op je favoriete muziek.







K3 Sing-along Vol. 1

Neem jouw favoriete K3-liedjes overal met je mee! Volg de songteksten en zing uit volle borst mee met jouw favoriete K3-liedjes!

K3 Sing-along Vol. 2

Volg de songteksten en zing uit volle borst mee met jouw favoriete K3-liedjes!

Bron: Studio 100 - Auteur: Persbericht - Foto: Studio 100