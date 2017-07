Ketnet blijft digitaal innoveren. Na het Ketprofiel, verschillende apps en een livecenter lanceert Ketnet als eerste Vlaamse zender een interactief fictieverhaal rond De regel van 3S. Nadat ook Netflix een experiment ondernam met interactieve fictie komt Ketnet als eerste in Vlaanderen met een digitale innovatie op vlak van interactiviteit. Kijkers kunnen zelf in de huid van Dries kruipen en kiezen welke wending het verhaal neemt. Deze special is beschikbaar via de Ketnet-app en de website van Ketnet.

In ‘Regel het voor Dries: de kunstroof’ ontdekt Dries in een afvalcontainer een schilderij van de bekende schilder Luc Tuinmans. Het blijkt echter gestolen te zijn en al snel duikt de dief op om zijn buit op te halen. Het begin van een spannend avontuur waarbij Dries, Roos en Hassan de snode boeven een hak willen zetten. Het verhaal speelt zich af aan zee in een verlaten pakhuis, maar ook op de Westhinder en een onderzeeër.

Sam Ickx, digitaal aanbodverantwoordelijke Ketnet: ‘Met de interactieve aflevering van De regel van 3S blijft Ketnet digitaal innoveren én dit op hetzelfde tempo als Netflix. Voor het eerst brengen we gaming en fictie samen in een interactieve ervaring op Ketnet.be en in de Ketnet-app. Een unieke gelegenheid om te experimenteren met een vernieuwende manier van verhalen vertellen die nauw aansluit bij wat kinderen graag doen op het internet. Zij kunnen het verhaal nu zelf mee sturen en moeten de soms verrassende gevolgen van hun keuzes proberen in te schatten. Hierdoor krijgt voor hen herkenbare kwaliteitsfictie van eigen bodem een heel nieuwe dimensie.'

Regel het voor Dries: de kunstroof is een special van De regel van 3S, de detectivereeks van Ketnet over de 17-jarige Dries Deckers, een energieke en inventieve tiener met een heel eigen logica. De rol van Dries wordt vertolkt door de jonge Samuël Anastasi. De beste vrienden van Dries zijn Roos, een blind meisje met veel inzicht (gespeeld door Dorien De Clippel), en IT-freak Hassan (Yassine Ouaich). De regel van 3S speelt zich af aan de kust en combineert de sfeer van de zee, surfen en fun met humor en suspense.

‘Regel het voor Dries: de kunstroof’ is beschikbaar via de Ketnet-app en www.ketnet.be

Bron: Ketnet - Auteur: Persbericht - Foto: vrt