Vanaf vandaag vind je ‘BIGFOOT JUNIOR’ , de nieuwe animatiefilm van de bekende Belgische studio nWave (‘Flits & het Magische Huis, ‘Sammy 1’), in de bioscoop. ‘BIGFOOT JUNIOR’ zal in minstens 46 landen te zien zijn.

Voor de muziek van de film kozen regisseurs Ben Stassen en Jérémie Degruson voor niemand minder dan de Belgische band PUGGY ! Beluister de single ‘Simple Feelings’: https://smebe.lnk.to/SimpleFeelings

Het verhaal begon zo’n goed jaar geleden toen Puggy uitgenodigd werd in de studio’s van nWave door Ben Stassen en Jérémie Degruson.

De band was aangenaam verrast toen dit duo regisseurs hen vroeg om de volledige soundtrack voor de film te verzorgen.

Hoewel Puggy op dat ogenblik druk was met de promotie van hun laatste album en met hun tournee, begonnen ze vol enthousiasme te schrijven en te componeren. Het resultaat is een soundtrack die swingt en ten volle bekoort!

“Aanvankelijk vonden we het wat onwezenlijk dat twee ervaren regisseurs als Ben en Jérémie ons zo’n belangrijke taak als het maken van een soundtrack zouden toevertrouwen.

Sommige van onze songs zijn dan wel eerder al in films gebruikt en we hebben voor enkele films al wel eens nummers geschreven, maar met het componeren en opnemen van een volledige soundtrack hadden we nog geen ervaring.

Wanneer we vandaag naar de film kijken, zijn we heel fier met het resultaat dat we bereikt hebben. We hopen dat het publiek even enthousiast zal zijn als wijzelf en dat ze van ‘Bigfoot Junior’ zullen genieten” - Matthew

Wat ‘Bigfoot Junior’ ook uniek maakt is dat de hele productie een 100% Belgisch verhaal is!

Puggy speelt op 13 augustus op het Brussels Summer Festival !

Synopsis van de film:

De 13-jarige Adam beslist om zijn vader op te sporen die jaren geleden in mysterieuze omstandigheden verdween. Tot zijn grote verbazing ontdekt hij dat zijn vader niemand minder is dan... de legendarische Bigfoot! Al die tijd hield hij zich schuil in het woud om zichzelf en zijn gezin te beschermen tegen HairCo: een multinational die erop gebrand is om wetenschappelijke experimenten uit te voeren op zijn uitzonderlijke DNA.

Terwijl vader en zoon de verloren tijd inhalen en in het woud wilde avonturen beleven, beseft Adam dat hij de bovennatuurlijke krachten van zijn vader geërfd heeft. Maar ze weten niet dat HairCo hen op de hielen zit en niet zal rusten voor ze Bigfoot gevangen hebben...

Links:

http://www.puggyband.com

https://www.facebook.com/puggyband/

https://www.instagram.com/puggyofficial/

https://twitter.com/puggyband

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single

Currently 0.00/5 1 2 3 4 5