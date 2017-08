Studio 100 TV trekt eropuit! Nu zaterdag in Westland Shopping – Anderlecht

Zet je schrap want op zaterdag 26 augustus organiseren Studio 100 TV & Westland Shopping een onvergetelijke dag met al je favoriete Studio 100 TV-helden! Je kan er genieten van knotsgekke shows met Joyce en James, meedoen aan een heleboel leuke spelletjes en activiteiten, meezingen en dansen tijdens een swingend optreden van De Bende (met Joyce & Lisa) én er zijn ook meet & greets met je favoriete Studio 100-vrienden zoals Bumba en Maya de Bij.

Dolle pret

Van 11u tot 18u is Westland Shopping dé locatie bij uitstek voor de allerjongsten en iets ouderen. De hele dag is er leuke animatie zoals de Flin & Flo frisbee challenge, originele knutselprethoekjes, een grime stand, de Studio 100 TV-fotostand en een groot Studio 100-springkasteel met hindernissen!

Spektakel op het Podium

Iedereen kan om 12u meezingen en meedansen met de swingende Studio 100 TV show met Joyce & James! Daarna is het plezier nog niet gedaan want er volgt nóg een show met onze presentatoren waar muziek centraal staat. Kinderen kunnen meespelen én in de prijzen vallen met de Studio 100 Hits Quiz om 13u30. Om 15u kan iedereen nog eens lekker uit de bol gaan met een spetterend optreden van De Bende met Joyce en Lisa (K3 zoekt K3).

En alsof dat nog niet genoeg is, zijn er een heleboel meet & greets. Er zijn verschillende fotomomenten met Maya de Bij, Bumba, Joyce en James en ook met De Bende. Niet te missen dus!

Het volledige programma vind je hier

Auteur: Persbericht - Foto: logo