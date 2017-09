JEF, de nieuwe organisatie in Vlaanderen die werkt met, voor en rond jeugdfilm, staat te trappelen om zich aan het grote publiek te tonen. Op 28 en 29 oktober kan iedereen kennismaken met het JEF team en met het nieuwe paradepaardje in hun filmaanbod: de animatiefilm Gruwelijke rijmen.



JEF is het ultieme aanspreekpunt voor alles en iedereen die te maken heeft met jeugd, film en nieuwe media. Wie de werking van JEF grondig wil leren kennen, moet geduld oefenen tot 28 oktober, want dan gaat de website online. Wie niet zo lang kan wachten, neemt nu alvast een kijkje op www.jeugdfilm.be.



Indien je JEF in levende lijve wilt ontmoeten en beleven, kom je op 28 en 29 oktober naar het lanceringsweekend in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Bekijk er in primeur de animatiefilm Gruwelijke rijmen (naar het boek van Roald Dahl) en bestook de regisseurs met jouw vragen. Experimenteer met onze nieuwe installaties en interactieve workshops in het medialab. Maak kennis met alle medewerkers en het volledige ‘film en meer dan film’-aanbod van JEF.



Over JEF

JEF houdt zich bezig met alles wat met jeugdfilm te maken heeft: JEF maakt eigenzinnige en kwaliteitsvolle jeugdfilms beschikbaar voor een breed en divers publiek in onderwijs en vrije tijd. JEF gaat jaarlijks uit z’n dak tijdens een jeugdfilmfestival (in Antwerpen, Brugge, Gent en Kortrijk). Bij JEF vinden kinderen en jongeren een plek om samen film te creëren, te beleven en kritisch te bekijken. JEF neemt een actieve rol op in het beleid en de (inter)nationale filmsector, en zet in heel zijn werking ‘voor en door jongeren’ centraal. En JEF stimuleert regisseurs en scenaristen om mee te bouwen aan een Vlaamse jeugdfilmcultuur

Foto: Alice Goezu

